【股市前瞻】「國家隊」入市改善氣氛　數據回落存暗湧

事實上，以巴衝突難以短時間內降溫，為本已受高通脹及經濟前景轉弱所困的美股再增添不確定性，RBC財富管理警告，美國政府下月中局部停擺的風險高，因為之前民調顯示，捱罵的是民主黨，並相信屆時市場波動性增加，存在拋售股票的風險。

麥卡錫被罷免後，美國眾議院議長一職仍然懸空，RBC財富管理表示，由於麥卡錫下台前的臨時預算協議將在11月中到期，留給眾議院重新選出議長及通過預算方面的時間不多，而且候選人通常要靠自己黨友的選票當選，導致候選人可能推動具有強烈黨派色彩的政策議程，且不太可能妥協。且民調顯示選民認為民主黨對潛在政府停擺負有重大責任，對共和黨有利，變相讓步動機更低。

該行續指，以往華府停擺不會對市場立刻帶來重大影響，但這次停擺的時間可能比以往象徵式的24至48小時要長，對市場的影響難下定論，估計就算這次只是短暫停擺，穆迪可能把美國信用評級下調至「AAA」以下，而政府停擺及評級變動可能加劇外界對管治的擔憂，對美國長年期國債​​造成壓力。