東方日報B1：聯匯經百戰　可再行40年

周二(17日)就是香港踏入實施港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度40周年的日子，本港身處的地緣政治格局出現翻天覆地的變化，中美關係由改革開放初期的蜜月期，變成在各方面針鋒相對。不過，「聯繫匯率之父」祈連活(John Greenwood)接受本報專訪時強調，聯匯是堅韌且有效率的制度，過去40年來為港人帶來貨幣穩定，不去改變的話，大可以再運作40年。

祈連活表示，「我不知道任何關於(本港貨幣制度)Plan B的事……但今時今日，任何一個明智的金融監管機構或央行都會有應急方案。」極端情況下，改用美元以外的貨幣作錨，或者與一籃子貨幣掛鈎，也不是不可行，1935年中國放棄銀本位制度時，港元的貨幣錨也由白銀轉為英鎊。

然而，就他擔任金管局貨幣發行局委員會委員的角度出發，實在看不到本港的貨幣制度有重大問題急需解決。聯匯運作十分順暢，而外匯基金的負債(流通貨幣、負債證明書、銀行體系結餘、外匯基金票據及債券)廣受銀行、企業和個人信任，不見得任何外國勢力能夠阻止他們持有。

「負債證明書」是發鈔行拿着美元向金管局「申請」發行港幣得到的憑據，反之亦可拿着港幣向金管局兌回美元，匯率就是7.8港元兌一美元。

祈連活同時認為，金管局抵禦任何危機的能力也極強，9月底坐擁外幣資產4,157億美元，等於流通貨幣5倍以上，或港元廣義貨幣(M3)約40%。他過去亦曾說，金管局為了保衞聯匯，能容忍港息抽升，押注港元與美元脫鈎的炒家總是低估金管局這份決心。

不過，把美元準備金投放於美元資產始終是聯匯的軟肋，過去8年佔外匯基金資產比重都超過80%以上。香港證監會前主席梁定邦接受本報專訪時分析，就算美元在世界通行，華府也不能禁止他人使用美元或香港實行聯匯，況且用美元發行港幣是發鈔行的行為，技術上頂多是封殺本港註冊的銀行進行美元結算，以及凍結香港在美國的外匯儲備，如美國債券。

「萬一香港的銀行被制裁，已經屬於戰爭層面，誰也沒法預料局勢如何發展，可能貨幣都無用」。但他相信，華府要金融封殺香港非常困難，而且形同「自殺」。首先肩負「世界警察」角色的美國聯邦政府債台高築，一年僅支付國債利息就超過7,000億美元，過萬億美元也不遠矣，「一直需要借錢，要人用佢啲錢」，怎會願意因為制裁他人削弱美元的生存空間。

更何況，在制裁的路上，地緣政治局勢已經嚴重惡化，俄羅斯被西方制裁後，各國都「學精咗」，若香港面臨被制裁的先兆出現，會預先盡量把資產調離美國，且他相信，一旦到了最壞情況，中央及中國人民銀行也定會幫助香港。

梁定邦又稱，聯匯制度40年來運作非常良好，既有掛鈎美元的貨幣制度穩定，又有內地的廉價物資遏制通脹。不過，就算美國在全球的軍事實力能夠防止中東放棄美國，美元在全球央行儲備的份額仍處於下降軌道，若干年後聯匯或會加入其他貨幣，而最大可能是美元加人民幣。