科倫博泰生物公布核心產品治療乳腺癌研究結果
2023年10月16日 07:35
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科倫博泰生物(06990)宣布，公司將在於10月20日至24日在西班牙馬德里舉行的2023年歐洲腫瘤內科學會(ESMO)大會上，以口頭報告的形式公布創新TROP2-ADC(SKB264，亦稱為MK-2870)用於治療激素受體陽性(HR+)和人表皮生長因子受體2陰性(HER2-)轉移性乳腺癌(mBC)患者的1/2期籃子研究的研究結果。HR+╱HER2-乳腺癌是最常見的乳腺癌亞型。
在38名可評估療效的患者中，47%的患者出現原發內分泌耐藥性；79%的患者既往接受≥2次轉移性疾病化療，且既往治療包括紫杉醇類藥物及CDK 4/6抑制劑。客觀緩解率(ORR)為36.8%，疾病控制率(DCR)為89.5%。中位持續緩解時間(DoR)為7.4個月，6個月DoR率為80%。中位無進展生存期(PFS)為11.1個月，6個月PFS率為61.2%。
最常見的≥3級治療相關不良事件(TRAE)(≥5%)為中性粒細胞計數減少、白細胞計數減少、貧血、血小板計數減少及y-谷氨醯轉肽酶(GGT)增加。沒有觀察到神經毒性、藥物相關的間質性肺病或非感染性肺炎的發生。沒有因TRAE導致的停藥或死亡。
公司已獲中國國家藥監局藥品審評中心同意在中國開展一項針對HR+╱HER2- mBC患者的SKB264 (MK-2870)註冊性3期試驗。公司亦於9月26日取得國家藥監局藥審中心的研究用新藥(IND)申請批准，同意開展SKB264 (MK-2870)聯合或不聯合KL-A167(抗PD-L1抑制劑)用於在轉移情況下經內分泌治療後疾病進展的HR+╱HER2- mBC患者的研究。