科倫博泰生物公布核心產品治療乳腺癌研究結果

在38名可評估療效的患者中，47%的患者出現原發內分泌耐藥性；79%的患者既往接受≥2次轉移性疾病化療，且既往治療包括紫杉醇類藥物及CDK 4/6抑制劑。客觀緩解率(ORR)為36.8%，疾病控制率(DCR)為89.5%。中位持續緩解時間(DoR)為7.4個月，6個月DoR率為80%。中位無進展生存期(PFS)為11.1個月，6個月PFS率為61.2%。

最常見的≥3級治療相關不良事件(TRAE)(≥5%)為中性粒細胞計數減少、白細胞計數減少、貧血、血小板計數減少及y-谷氨醯轉肽酶(GGT)增加。沒有觀察到神經毒性、藥物相關的間質性肺病或非感染性肺炎的發生。沒有因TRAE導致的停藥或死亡。

公司已獲中國國家藥監局藥品審評中心同意在中國開展一項針對HR+╱HER2- mBC患者的SKB264 (MK-2870)註冊性3期試驗。公司亦於9月26日取得國家藥監局藥審中心的研究用新藥(IND)申請批准，同意開展SKB264 (MK-2870)聯合或不聯合KL-A167(抗PD-L1抑制劑)用於在轉移情況下經內分泌治療後疾病進展的HR+╱HER2- mBC患者的研究。