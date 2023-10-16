布油上周飆7.5%　金價漲逾半成

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.05%，報106.6；港匯見7.8238；離岸人民幣(CNH)報7.3108；美元兌日圓處149.57；歐元報1.0522，英鎊報1.2153。金價處1,924.56美元。布油報90.92美元，紐油報86.34美元。比特幣(Bitcoin)升1.1%，報2.71萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指上周五(13日)收報33,670點，升39點或0.12%；標指收報4,327點，跌21點或0.5%；納指收報13,407點，跌166點或1.23%。全周累計，道指升0.79%；標指升0.45%；納指跌0.18%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,691點，跌132點或0.75%。

●10月恒生指數夜期收報17,751點，跌60點，低水62點，成交15,321張。

●紐約期油上周五收報每桶87.69美元，升5.77%，全周累升5.9%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.89美元，升5.65%，全周累升7.5%。

●紐約期金上周五收報每安士1,941.5美元，升3.1%，全周累升5.22%。

●英國富時100指數上周五收報7,599點，跌45點或0.59%；德國DAX指數收報15,186點，跌238點或1.55%；法國CAC指數收報7,003點，跌101點或1.42%。

●中證監上調借貨沽空保證金比例至80%。

●周末兩日共錄16宗新盤成交，康城項目連沽兩伙吸金1,900萬元。

●觀望施政報告減辣，10大屋苑周末僅4宗成交。

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