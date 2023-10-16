維信金科嶄新品牌CreFIT維信登陸香港　一站式守護信貸健康！

維信金科執行董事兼首席運營官暨維信金融財務首席執行官廖世強先生(Thomas)稱，「CreFIT顧名思義蘊藏了Credit及Fit的意思，而CreFIT維信理念則是謹慎守護每位客人的信貸健康，令客人對自己的理財負責」。

Thomas提到，港人普遍持有達3至5張以上的信用卡，又具備信貸質素較高、壞賬率較低的特徵，故CreFIT維信首推的「CreFIT 卡卡貸」清卡數服務，聚焦一些受卡數問題困擾的港人，尤其是20歲至40歲的年輕一代，即使向CreFIT維信借錢還卡數都不會影響信貸評級，由申請至過數，最快3分鐘即可完成，同時在「CreFIT維信」手機應用程式內，設有總結客人信用卡消費賬單、卡數到期提示等功能，了解其消費習慣之餘，亦提醒客人準時清還卡數，強化賬單管理意識。

不僅如此，CreFIT還引入了兩位理財拍檔 ─ Capi及Moni，全力守護大眾的信貸健康。兩位拍檔分別是熱心助人的水豚Capi以及怕醜科技控化身的金幣仔Moni，彼此抱着「理財健康又信貸健康」的目標，潛移默化地幫手將金融科技走進市民大眾的日常生活中，帶給客戶全新的服務體驗。此外，他們新近亦在中環美國銀行中心開設客戶服務中心，以便與客戶溝通和聯繫，履行公司「與客戶交朋友」的價值觀。

維信金科登陸香港市場推出全新品牌「CreFIT維信」，背靠他們在中國長達17年的消費金融業務經驗，以自身科技及風控能力領先對手。Thomas表示，截至去年，公司累計註冊用戶逾1.27億人，且忠誠度非常高，單是今年上半年，現有貸客戶則貢獻了82.1%的貸款總量，帶動公司期內貸款放款金額按年增長近50%，至逾361億元人民幣。

至於公司業績穩步上揚的同時，維信金科更積極投入資源「搶人才」。事關公司一直以來不僅聘請擅長編寫程式(Program)的精英，又羅致了不少來自頂尖學府如北大、清華以及海外的數據科學家(Data Scientist)，以便針對數據分析此等重要環節。而公司在港招聘數據分析人才的步伐亦將會加快。

展望未來，Thomas表示，維信金科將會優化和拓寬信貸解決方案，為客戶提供更好的服務，其中之一是透過「CreFIT維信」手機應用程式增加與客戶的互動，參考現時內地「維信卡卡貸」的運作模式，提供會員專屬優惠、互動性的內容及元素。

即刻下載「CreFIT維信」手機應用程式，體驗無憂清卡數！

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