【高盛推介】騰訊、阿里繼續回吐　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周五(13日)重回300元水平，跌約3.1%，終止6連升。今早(16日)高開約0.7%後隨即倒跌，最低見301.8元。現報302.6元，跌約1.4%。有券商指騰訊積極擁抱人工智能浪潮，料可釋放更大潛力，並料騰訊今年第三季實現營收1,528億元人民幣，按年增加9.1%。

阿里巴巴上周五跌約3.8%，今早繼續下跌。早上至今在81.8至82.8元間窄幅上落，現報82.1元，跌約0.6%。據中證聯資料顯示，阿里旗下菜鳥智慧物流網絡於港交所間接境外上市申請備案材料，已於上周二獲中證監接收。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於上周五獲資金積極轉向吸納，錄得約1,950萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四錄得約440萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於上周五亦獲資金轉向吸納，錄得約1,060萬元資金流入。淡倉於上周四及上周五共錄得約50萬元資金流入。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿11.7倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.2倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿11.2倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽15766，行使價277.8元，2023年12月19日到期，實際槓桿12.6倍，低面值、高槓桿。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.2倍，貼價、行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.0倍，低面值、高槓桿。

阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.2倍，貼價。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率20.6倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率11.7倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率12.6倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率9.6倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率9.6倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.5倍。

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