調查：港畢業生盼薪酬達2.5萬　與僱主預計差「4位數」...

本港求職平台CTgoodjobs在本年第三季透過網上問卷形式，進行了《2023年畢業生薪酬及就業調查》發現，畢業生的期望薪酬為每月24,838港元，比去年升約20%；而僱主願意支付的薪酬為每月17,293元，比去年稍升5%，雙方期望落差高達7,545元。

若以各大院校比較，香港教育大學畢業生期望薪酬最高，為每月28,333元。第二是香港理工大學畢業生，平均期望每月27,464元。從僱主的角度看，企業願意給予香港科技大學畢業生最高薪酬，為18,538元，其次是香港大學畢業生約17,991元。

調查數據顯示，最多受訪畢業生打算投身「銀行/保險/證券/金融」，比率達15.6%，其次是「政府/公共部門/公用事業」（11.6%）。至於去年最受歡迎的「資訊科技/電子商務」行業，今年三甲不入，僅有8.2%受訪者選擇。至於最受畢業生歡迎的就業機構是政府，佔整體8.5%，緊隨其後的是Google（6.0%）、HSBC（3.1%）及Apple（2.9%），可見大型企業或機構較吸引畢業生。

調查亦反映Z世代注重工作與生活的平衡，有20%受訪畢業生打算完成學業後尋找兼職工作，較去年大大提升12.6%。畢業生（40.1%）及僱主（70.9%）一致認為年終獎金是最吸引的員工福利。亦有逾4成（39%）畢業生希望企業實行4天工作周，但只得約2成（19.1%）僱主認為此政策吸引，差距接近一倍。反之，約6成僱主（61%）認為特別假期政策吸引，如生日假、生理假、結婚假、恩恤假等吸引，但僅有16.9%畢業生贊同。

社會復常，僱主對招聘的信心亦增強，平均有5.9分，較去年微升0.28分。有65%的受訪僱主有意在未來6個月內招聘畢業生，全職工作佔87.2%，合約工及兼職分別有5.7%及5.0%。最令僱主對招聘感擔心的原因是薪酬、福利不夠吸引（65%），緊接是本地人才不足（61.3%）及年輕人有移民的想法（50.2%）。