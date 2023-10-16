中電首9個月售電量升1.6%　派第3期中期股息63仙

該企指，隨着酒店、商舖及食肆業務回升，零售業和旅遊業的增長帶動了商業客戶類別的用電量上升。與此同時，交通及公共設施的活動增加，亦使基建及公共服務客戶類別的售電量上升，而住宅客戶類別的售電量則下降，反映在家工作的情況減少。

此外，隨着國際燃料價格回落，燃料調整費自6月以來持續呈下降趨勢，10月份下調至每度電52.2港仙，使平均淨電價較年初下降5.5%。

中電中國位於廣東省的兩個核電項目在第三季的發電量保持平穩。陽江核電站年內計劃停運換料的工作已經大致完成。與此同時，大亞灣核電站其中一台機組在第三季展開計劃停運，至2024年初才結束。

EnergyAustralia方面，今年首9個月位於維多利亞州的雅洛恩電廠的發電量維持穩定，可用率由去年68%改善至今年76%。位於新南威爾斯州的Mount Piper電廠發電量較去年同期下跌15%，主要由於電力市場的需求和批發電價隨着澳洲冬季結束而下降。燃氣發電資產的發電量錄得下降，主要是由於澳洲冬季氣溫較為溫和，導致電力需求回落。

由於零售能源市場競爭激烈，EnergyAustralia的客戶數目於今年首九個月減少約11,000或0.5%，然而，客戶流失率仍保持低於市場平均水平。