【高盛推介】資金轉向吸納滙豐、港交所好倉　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周五(13日)跌約1.1%，今早(16日)繼續回吐。早上低開約0.6%後跌幅逐漸擴大，現報61.8元，跌約1.1%。滙控公布，上周五於香港市場回購315.88萬股，涉資約1.97億元。

港交所上周五跌約1.9%，終止6連升，今早繼續下跌。早上低開約0.4%後跌幅擴大，曾跌穿290元水平。現報290.2元，跌約0.8%。有專業機構就利率持續高企和經濟增長放緩，料香港IPO市場表現在短期內仍面臨挑戰，但亦料香港或可在今年底重返全球IPO五甲。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於上周五獲資金轉向吸納，錄得約290萬元資金流入。淡倉於上周一至上周四共錄得約150萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

港交所方面，好倉於上周五獲資金轉向吸納，錄得約840萬元資金流入。淡倉上周一至上周四共錄得約520萬元後，上周五獲資金轉向沽出。

滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿18.3倍，高槓桿、高敏感度。

滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿13.7倍，中年期、低而值。

滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿16.3倍，貼價。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿11.5倍，低面值、高槓桿。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11.9倍，貼價、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿14.0倍，行使價360元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.9倍，中年期、時間值損耗較低。

港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿10.倍，貼價、高敏感度。

滙控及港交所牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率8.2倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率6.8倍。

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率22.9倍。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.3倍。

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