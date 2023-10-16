炮火無眼！前往以色列船舶保險費急升10倍

俄烏戰事引起的供應鏈危機記憶猶新，以巴再次爆發衝突恐延續夢魘。外媒報道，以色列三大港口之一的阿什杜德(Ashdod)，因與正在開戰的巴勒斯坦加薩地區距離相近，目前船隻被禁止進入，航運貨船轉至以色列另一港口海法卸貨。另外，行經當地的船舶，保險費用也大幅飆升。市場憂慮以色列邊境的任何敵對行動擴大，都會對重要航點帶來風險，最壞情況連蘇彝士運河及運送石油的要塞霍爾木玆海峽都會受到干擾。

網上物流平台Container xChange表示，雖然阿什杜德和海法港口僅佔全球貨櫃吞吐量的 0.4%，但以色列邊境以外的任何敵對行動的擴大，都可能對該地區的重要航運阻塞點帶來風險。公司行政總裁Christian Roeloffs表示，蘇彝士運河是包括貨櫃船在內的各種商船的重要水道，可能會面臨中斷。同樣地，石油和天然氣運輸的要塞霍爾木玆海峽(Strait of Hormuz)恐怕也會受到影響。不過，這些影響的程度在很大程度上取決於衝突的擴大和持續時間。

報道引述航運業人士透露，自上周以巴衝突爆發以來，海上戰爭保險費率已飆升10倍以上，反映市場對中東局勢取態非常審慎。一些承保人正在審查阿什杜德的保險條款，目前海法並未受到影響。船舶經紀BRS表示，以色列港口的安全措施經已加強，目前貨船進入以色列面臨的主要威脅，是來自加薩發射的火箭，以及哈馬斯武裝分子滲透到以色列後，以色列境內的「敵對勢力」。

BRS表示，由於加薩有海岸線，不能排除對以色列水域內航運的直接威脅。倫敦保險市場是海上保險的重要中心，以色列是被保險公司視為高風險地區的中東國家之一。船舶為前往以色列的7天航程將支付額外的戰爭險保費。自7日襲擊以來，額外保費飆升了10倍，達到船舶價值的0.15%至0.2%左右，相當於數萬美元的額外成本。今年較早時間的保費僅為0.0125%。