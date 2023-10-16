景順：以巴衝突對金融市場未會構成重大影響

以巴衝突愈演愈烈！景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為，雖然衝突有可能擴大，但不是基本情境，歷史上軍事衝突並不會影響金融市場的長線發展。市場估計，是次衝突不太可能對金融市場構成重大影響，石油價格亦不太可能持續升至每桶100美元以上。

在以巴發生衝突後，市場情緒迅速轉向避險。在最初幾日，金價上漲，美國國債孳息率下跌，市場轉而預期聯儲局會選擇略微放寬政策。美國股市因債券孳息率下跌而上行，成長股領漲。衝突最初導致以色列股市下跌7%，但其後價格企穩。

趙氏認為，以巴衝突屬於區域性衝突，一般不會隨着時間推移對金融市場構成重大影響，預計本次事件不會改變主要經濟體的增長軌迹，亦不會令聯儲局更趨鷹派，相信聯儲局緊縮的可能性反而可能因有關風險加劇而減低。

他提到，可能影響全球市場的一個經濟風險就是油價可能進一步上漲。石油初期飆升4%，但此後有所放緩。華盛頓方面無疑會加強對伊朗石油的制裁，因此可能對已經緊絀的全球供應再度加壓。儘管將伊朗石油剔除出市場可能推動油價上漲，但相信單單是沙特阿拉伯便可增加產量，並且可在不違反現有限額或與OPEC+進行協商的情況下填補空缺。儘管沙特阿拉伯及OPEC國家有理由希望油價漲至每桶80美元以上，但石油生產國並不希望看到需求中斷或對替代性能源的使用加速，倘若油價在較長時間裡突破每桶100美元，這無疑會變為現實。

他指出，短期內，受貿易差影響，新興市場資源豐富的地區有望跑贏亞洲新興市場，如拉丁美洲、南非及海灣合作委員會。