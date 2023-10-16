【產經直播】港股急回　仲未見底？

港股續跌，恒指周一(16日)低開10點，之後反覆向下，跌幅一度擴大至211點，最終收市跌173點，報17,640點。港股本周要睇實咩因素？上周升浪已結束？仲有冇力再彈？再尋底機會大？

內地再出手救市，中證監提高「借貨沽空」保證金比例由50%增至80%，不過今日A股未有受政策刺激繼續跌，深成指更失守1萬點，有咩啟示？加上早前有傳中國正在考慮設立由國家支持的平準基金、國家隊增持四大國有銀行A股等，內地救市力度是否足夠？對A股有幾大提振？

以巴局勢升級，國際金價、油價急升，紐約期油上周五(13日)升逾半成，紐約期金亦升近3%，嚟緊會有更多資金流入避險資產？油價、金價上望空間仲有幾多？邊隻相關個股或ETF可以入場炒吓？

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