道期升39點 金價企1911美元
2023年10月16日 16:28
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美匯指數報106.47；港匯見7.8191；離岸人民幣(CNH)報7.3165；美元兌日圓報149.54；歐元處1.0527；英鎊報1.2156。金價略為回落，最新報1,911美元。油價偏軟，布油報90.64美元，紐油報87.55美元。比特幣企2.78萬美元。道指期貨升39點。
●恒生指數收市報17,640點，跌173點或0.97%，為連跌兩日；主板成交737.9億港元。大型科網股領跌，百度跌2.56%；攜程跌2.36%；騰訊及阿里巴巴跌逾1%；美團跌0.78%；網易跌0.55%。京東集團跌0.48%；小米集團跌0.47%。https://reurl.cc/9R6bVY
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