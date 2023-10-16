周樂樂：國內市場因素好轉　持續關注華為產業鏈

過去一周，滬深兩市走勢區間高低震盪，重要指數下跌居多，僅中小100、科創50收漲。申萬一級產業來看，7個上升24個下跌，其中，升幅前三分別為電子(+4.9%)、汽車(+3.38%)與醫藥生物(+2.0%)，跌幅前三名為社會服務(-5.23%)、裝修裝飾(-4.42%)與貿易零售(-4.22%)。數據來看，市場仍是結構性行情為主，市場資金追逐受科技及生物製藥等產業，流出旅遊消費、地產等產業。

國內方面，國內政府持續穩健市場，近期政策密集落地，如：地方債務處理、大型民營產債務處理、大量應收欠款處理等有了具體政策落地；國發改革成立民營經濟發展局，扶持保障民營經濟發展等政策落實；先前證監會推出印花稅減半、收緊IPO、規範股東減持、調降融資保證金比例這四大招刺激資本市場陸續落地並產生正面效應；商務部表示加速推動促進汽車、家居、電子產品等消費政策落實。另外，最新中國規模以上工業企業利潤年增率大幅優於預期，9月製造業PMI回升重回擴張區間，反映了在強政策支持下，經濟企穩回升得到驗證。還有，日前國內中央匯金增持四大國有行股份，歷史經驗看來屬於重磅利好消息，市場亦期待後續平準基金的入市，新增資金入市將有利於市場資金底部出現。國際投資銀行提高國內經濟成長預測，反映市場對中國經濟前景看法有改善。這些政策密集發布有利於A股穩定。

海外市場方面，美國CPI數據超預期持續回升，強化了市場對聯準會要維持高利率更久、以及今年內需要升息一次的緊縮預期。中東局勢持續惡化，巴以爆發大規模軍事行動，油氣價格上升預期再次對通膨造成困擾。認為若聯準會的貨幣政策進一步緊縮，美債持續遭拋售令殖利率攀升，美國信用評等將再遭下調，美國銀行業持有大量國債而陷入經營困難，美國金融市場甚至全球金融市場將出現一波動盪。預計更多聯準會官員將發表鴿派言論，扭轉市場預期及呵護資本市場。另外，中美關係因當前國際秩序局勢緊張而將可能緩和的預期，如：三星、海力士、台積電等獲得在華豁免期延長。同時，國際大投行陸續看好中國經濟及中國資產的報告。這些事件將市場對中美關係、國際秩序、通膨與利率問題等有重新的評估，這有利於美國與中國市場穩定。

綜合來看，外圍市場出現利多迹象，國內救市政策更加明確及力度加大，有利於短期A股超跌後築底反彈，但是市場繼續受制於美元高利率與中美關係並沒實質性改變，整體的反彈幅度有限。策略上，關注華為產業鏈相關的技術創新、國產化替代的方向，如：半導體、智慧駕駛、消費性電子等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂