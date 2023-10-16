廖嘉豪：英鎊受累經濟風險升溫

英倫銀行貨幣政策委員會在9月政策摘要中修改措詞，目前貨幣政策對經濟限制性的優先程度高於持續參考經濟數據為貨幣政策定調，而焦點轉向服務業通脹、工資升幅及失業率這3組數據的權重均值。鑑於5.25厘的英國利率是成熟市場央行中最高的政策利率之一，摘要中的言詞凸顯英國正面對的經濟增長風險。

市場預計英倫銀行在年底前再次加息的機率為30至40%，高過對聯儲局和歐洲央行年底前再次加息的預測。然而，反映實際數據與市場預期差別的經濟驚喜指數顯示，本已疲弱的英國經濟有機會進一步下滑，但中國和歐元區的經濟驚喜指數已改善，反映繼續加息或未能提振英鎊，而中線英鎊亦可能跑輸歐元。

以巴衝突再度燃點通脹

以巴衝突亦是英鎊另一個下行風險因素。基於英國是能源進口國，如果衝突升級將推升油價，加重能源入口成本，導致貿易條件惡化，或拖累英鎊表現。同時，更高的能源價格亦意味通脹上升，將迫使英倫銀行維持高利率更長時間，或增添英國經濟中期壓力，疊加俄烏戰爭開始後美元與油價的正向關係，英鎊中線或有下行空間。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪