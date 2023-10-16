極兔速遞招股首日借出孖展9663萬元

該公司將於周四(19日)「截飛」，以每股招股價12元，發行約3.26億股新股，其中90%國際發售，10%香港發售，最多集資39.19億元。每手200股，入場費2,424.2元，預期10月27日掛牌。摩根士丹利、美銀證券及中金為聯席保薦人。

極兔獲13名基礎投資者撐場，合共認購逾1.99億美元等值股份，佔發行規模39.88%。當中不乏外資身影，包括美資投資公司D1 Capital Partners、普洛斯（GLP）旗下私募股權投資公司穩山資本（Hidden Hill Capital）及新加坡投資公司淡馬錫，分別認購4,026.25萬美元、500萬美元及1,000萬美元，三者均是上市前投資者，故屬是「加碼」投資。

同時引入內地上市物流公司順豐，認購3,000萬美股；騰訊控股（00700）認購1,500萬美元；內地投資管理公司高瓴及風險投資公司紅杉分別認購1,000萬美元及500萬美元。

公司擬將全球發售所得款項淨額中，約30%將用於拓寬物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量；約30%用於開拓新市場及擴大服務範圍；約30%用於研發及技術創新；及約10%用作一般企業目的及營運資金需求。