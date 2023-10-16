大埔私樓呎價跌穿9千　成交價重返9年前水平

大埔私樓呎價跌穿九千元，成交價重返9年前水平。滌濤山套三房單位，連車位售950萬元，呎價約8,629元，約9年帳面僅升值約兩萬元，料蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島33A座中層B室單，實用面積約543方呎，兩房間隔，叫價約760萬元，獲外區租客垂青，議價後以約720萬元承接，呎價約13,260元，原業主於2017年2月以約738萬元購入，帳面蝕讓約18萬元。

●中原吳敬彰指，香港公屋華貴邨華善樓中低層13室，實用面積約376方呎，兩房間隔，享海景，未補價第二市場開價260萬元，綠表價229.8萬元易手，呎價約6,112元。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角耀明大廈高層A室，實用面積約411方呎，兩房間隔，成交價625萬元，呎價約15,207元，創屋苑近5年呎價新低，單位原先叫價688萬元，減價63萬元成交。

●中原林志達指，北角半山雲峰大廈B座低層2室，實用面積約1,650方呎，套三房連工人套房間隔，享全啟德郵輪碼頭海景，叫價2,850萬元，以2,550萬元沽出，累減300萬元或約11%，呎價約15,455元，較同類型單位於2021年高峰位折讓約四成。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌居屋康山花園2座中層C室，實用面積約592方呎，兩房間隔，近期於未補價第二市場開價約638萬元，議價後獲外區綠表客以618萬元購入，呎價約10,439元。

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九龍區

●中原周靜嫻指，啟德1號(II)第3座低層E室，實用面積約564方呎，兩房間隔，開價1,050萬元，議價後以1,038萬元成交，呎價約18,404元，新買家為首次置業人士，原業主持約6年，帳面獲利70萬元。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣昇悅居8座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，原先以768萬元放售，減至732萬元成交，呎價約14,878元，原業主約19年，帳面獲利541.2萬元。

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新界區

●中原徐俊豪稱，大埔滌濤山8座低層B室，實用面積約1,101方呎，套三房及工人套房間隔，開價約1,000萬元，日前議價後連車位以950萬元易手，呎價約8,629元，原業主持貨約9年，帳面微利約兩萬元。

●中原賴作智表示，上水龍豐花園C座低層6室，實用面積約502方呎，三房間隔，去年5月放盤開價約670萬元，經多番調整，日前議價後以513萬元易手，呎價約10,219元，累減157萬元，新買家為同區客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城2座低層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，單位放盤3個月，原開價510萬元，減價122萬元或約23.9%，終以388萬元成交，呎價約11,865元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍居屋雲疊花園2座中層J室，實用面積約593方呎，三房間隔，獲買家洽購，放盤1個月，已補價自由市場叫價650萬元，成交價625萬，呎價約10,540元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山居屋錦泰苑L座中層1室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場叫價430萬元，放盤兩個月，終以415萬元沽出，呎價約8,027元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園7座高層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，享海景，今年8月放盤，未補價第二市場叫價538萬元，累減38萬元，一名外區綠表買家以500萬元入市，呎價約10,331元。

●美聯蔡沚錡指，元朗爾巒菲利提諾大道7座中層B室，實用面積約649方呎，套三房間隔，先前以750萬元放售，而區內租客已睇樓半年多，議價20萬元，以730萬元承接，呎價約11,248元。

●中原伍耀祖表示，天水圍10月錄得6宗居屋買賣，屏欣苑B座高層2室，實用面積約376方呎，一房間隔，未補價第二市場叫價380萬元，減價10萬元，終以370萬元沽出，呎價約9,840元。

●中原鄺家進稱，屯門過去周末連錄9宗二手買賣，瓏門1座高層B室，實用面積約858方呎，套四房連儲物套房間隔，叫價1,500萬元，議價後以1,459.8萬元承接，呎價約17,014元。

●祥益黃文樂指，屯門海麗花園2座中層F室，實用面積約412方呎，兩房間隔，區外首置客獲減價14萬元，即睇即買以366萬元購入自住，呎價約8,883元。

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