華為新手機回歸所致？iPhone 15在華銷量失色

外媒引述市場調查機構Counterpoint Research數據顯示，蘋果公司新款的iPhone 15系列在中國的銷量不如iPhone 14，反映內地消費持續疲弱，以及華為等競爭對手回歸。另有華爾街分析師指出，華為已經從蘋果公司手中奪走中國市場的龍頭地位。

外媒引述報告指，與iPhone 14推出後的17天相比，iPhone 15的銷量下滑4.5%。富瑞(Jefferies)分析師Edison Lee團隊預期，iPhone 15銷量將不如上一代，其跌幅甚至高達兩位數，尤其是華為推出Mate 60 Pro後，其整體銷量更高於蘋果公司。

報道認為，目前是iPhone自2018年以來在華開賣的最差表現。Counterpoint稱，新iPhone在華銷量下跌，主要由於中國的消費力未從新冠疫情的低谷中反彈；同時，iPhone 15在中國的開售時間較華為Mate 60 Pro遲約數周，以及華為手機用上國產晶片，被國內譽為「戰勝美國的象徵」，亦一定程度上影響iPhone在華銷量。

另外，Counterpoint預期，華為今年內單計Mate 60 Pro的銷量就高達500萬至600萬部，明年的銷量增長更高達雙位數。富瑞稱，華為目前已從蘋果公司手中奪走中國市場「一哥」地位；而中國需求的疲弱最終會導致iPhone的全球出貨量低於預期。