美股道指升243點　嘉信理財漲3%

市場觀望新一季度的美股業績期「成績表」，3大指數周一早段表現向好，道指升243點，報33,913點；標指升26點，報4,354點；以科技股為主的納指升72點，報13,479點。港股夜期報17,740點，升56點，高水100點。

再有大型金融機構公布業績，嘉信理財於截至9月底止一季，錄得收入46.06億美元，按年跌16.25%；純利亦按年大減46.01%至10.17億美元。撇除若干非經常項目後，經調整每股盈利仍按年大減30%至0.77美元。業務表現下滑，主要由於該公司的淨利息收入按年減少23.54%，加上交易費用入減少等因素，導致其盈利能力受考驗。

截至8月底止，該公司客戶整體資產總值為80,947億美元，按年增長14%，惟按月減少2%。嘉信理財股價早段曾升3.53%，報53.14美元。

美國藥廠輝瑞公司早前大幅削減了全年盈利和收入指引，因為新冠病毒疫苗及藥物的需求已經減少。該公司目前預計2023年銷售額為580億至610億美元，低於先前估算的670億至700億美元；將全年經調整每股盈利指引從先前的每股3.25至3.45美元，下調至1.45到1.65美元。輝瑞股價升3.91%。

運動服品牌Lululemon獲納入標普500指數，其股價升8.59%至410.13美元。