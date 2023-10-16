發展商籌備新盤攻勢　香港仔項目標榜親民價推售

市場關注新一份《施政報告》會否為樓市「減辣」，發展商亦開始摩拳擦掌，籌備推盤攻勢。香港仔舊大街全新盤公布命名，透露會以「親民」價推出。元朗樓盤開始交樓，會所設施首度曝光。

●香港仔澄天上樓書 部署最快月內推

●元朗雨後開始交樓 增4種新付款計劃

星星地產旗下元朗雨後，周一(16日)公布展開交樓程序，即日修訂價單，提供4種全新付款方法，包括成交期為360天的「先住後付」計劃。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，項目是日率先對傳媒開放會所，部署本周四再開放現樓單位以供公眾參觀。該盤亦落實周五起發售63伙。該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，另有45天、90天及180天成交計劃，最高折扣率分別為6.5%、6%及4.5%。

●港島薄扶林VICTORIA COAST三房售3,362萬元

華懋集團旗下位於港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，周一(16日)以3,362.82萬元售出三房單位。華懋集團銷售總監封海倫表示，該盤約半個月錄得４宗成交，套現近1.2億元。自10月起，項目亦已接獲數十組客人查詢。而上述最新沽出單位為A 座18樓單位2，屬三房一套連工作間戶型，實用面積1,367方呎，呎價為24,600元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶呎價約18,030元

●筲箕灣香島複式戶連雙車位售4,500萬元

南豐集團旗下樓齡逾5年的筲箕灣香島，周一(16日)招標沽出全盤最後1伙，為第1座31樓C室複式戶，實用面積2,105方呎，屬四房一套， 連同兩個車位以4,500萬元成交，呎價約21,378元。項目由2016年底起開售，全盤470個單位迄今悉數售罄，套現約92.2億元。

●將軍澳海茵莊園開放式戶401萬元沽

●長沙灣睿峰2月至今累沽103伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周一(16日)公布自今年2月重啟銷售至今累錄103伙，套現近12億元。當中，包括是日最新售出的東翼35樓C室，實用面積489方呎兩房，成交價逾1,498萬元，呎價約30,636元。項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，該盤自上周新增家具套餐及開放現樓連家具一房示範單位後，接獲不少查詢，會考慮將家具套餐擴展至兩房戶型。

●土瓜灣站明雋最高折扣率調低一個百分點

●旺角Larchwood3個單位劃一減至608萬元

●元朗山水盈洋房錄終止交易

路勁地產旗下元朗山水盈，新近錄得洋房23號的終止交易，該洋房實用面積2,101方呎，設升降機，四房間隔，連418方呎花園及230方呎天台，原本於2021年8月以3,211.7萬元售出，當時呎價約15,287元，買家其時選用「LUX 1100天付款計劃」入市，成交價長達3年，並設先住後付優惠，惟交易列明已於上周五(13日)終止。