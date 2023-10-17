東方日報B1：中央狂救　A股仍未跌夠

中國證監會上周末祭出限沽A股的新招救市後，中國人民銀行周一(16日)透過中期借貸便利(MLF)淨投放2,890億元(人民幣•下同)長期資金，規模創年內新高。不過，市場依然無動於衷，A股周一再以跌市收場，深成指再跌穿一萬點關，重回疫情時水平，滬綜指更跌穿8月低位，可見資本市場弱勢未改，當局得設法繼續出台刺激措施，以打好這場信心戰！

滬綜指周一高開報3,091點，已為全日高位，之後掉頭回落，並一度插至3,063點，創8月25日之後新低，全日收報3,073點，下跌0.46%。深成指曾跌至9,889點，再刷2020年3月之後新低，收報9,924點，跌1.42%。深圳創業板指數同樣插至2020年4月之後低位，收報1,956點，跌2%。

滬深兩市成交約8,129億元；外資昨日再經滬、深股通淨沽出64.77億元A股，月內累計淨沽196.21億元。

中證監上周六宣布階段性收緊融券(借貨沽空)，上調融券保證金比例，增加借貨成本門檻之餘，同時對戰略投資者配售股份出借等作適度限制，並加大有關監管。當局交代加強融券業務逆周期調節，已經過「充分論證評估」。然而，投行摩根士丹利認為，新措施對A股幫助不大，內地市場更需要長期及持續改革，穩定市場預期。

自中央政治局會議喊出「活躍資本市場，提振投資信心」目標以來，當局8月底至今已推出多項招數救市，惟截至周一，滬綜指、深成指及創業板指數年內仍累跌0.5%、9.9%及16.62%。指數權重股包括中國中免、海天味業、五糧液及寧德時代年內分別累挫55.77%、45.32%、14.98%及14.91%，給予市場「愈救愈大鑊」的感覺。

光大證券國際證券策略師伍禮賢相信，中央推出一連串措施有助緩解拋售壓力，亦反映當局尋求活躍資本市場的決心，但投資者對此仍保持觀望，事關經濟數據及企業盈利有待改善，信心難以立刻恢復。他預期，當局可能會再推更多支持股市的措施，包括市傳的平準基金。伍對第四季表現未予太大期望，滬綜指難突破上季高位3,320點，但3,000點重要心理關口仍有較大支持，相信大市續處於平穩、觸底格局。

不過，投行高盛推測，早在財政部旗下中央匯金宣布入市之前，「國家隊」或已在8月掃入一些交易所買賣基金(ETF)來撐市，又謂「國家隊」青睞的頭5隻ETF在8月份的淨認購規模超過900億元，預計經濟增長穩定及政策持續放寬帶動中國股票將在年底出現反彈。

人行周一開展7,890億元一年期MLF操作，遠高過市場預期，利率維持在2.5厘，若計及周一及周二到期量，這次中長期資金淨投放規模高達2,890億元，為年內新高。同日還開展1,060億元7天期逆回購操作，利率維持在1.8厘，淨回籠1,340億元短期資金。