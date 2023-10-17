Intel推第14代Core桌面處理器　時脈高達6Ghz

半導體老店英特爾(Intel)發布最新的Intel Core第14代桌上處理器(CPU)，號稱為目前全球處理速度最快的桌上處理器，採用Intel 4製程生產，亦為Intel首個EUV(極紫外光)技術的晶片。

事實上，Intel 4製程相當於台積電的4納米製程；代號為Meteor Lake。相對於之前將整合全部功能在大型單一晶片，採用Tile架構，依各功能需求採用不同的架構與製程，以有效降低成本。

英特爾副總裁暨客戶端運算事業群、效能型PC與工作站總經理Roger Chandler表示，隨着用戶對於高效能處理需求提升，CPU對遊戲和創作者具有前所未有的重要性。新一代CPU搭載英特爾先進的混合架構，提供電腦愛好者所需的運算效能，且不影響使用者的工作流程。

英特爾首推6款桌上型處理器，包括Core i9-14900K、Core i7-14700K及Core i5-14600K系列，其中最高階的Core i9-14900K，擁有最高24個核心(8個P Core效能核心及16個E Core效率核心)、32個執行緒，時脈最高可達6GHz，內建32MB L3 Cache。