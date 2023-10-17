廖嘉豪：地緣政治事件對環球股票長期表現影響或有限

隨着中東緊張局勢升級，地緣政治風險重新成為焦點。短期內，能源價格可能會決定衝突對股市的影響。因為地緣政治事件往往透過能源價格的傳導效應(及其對通脹/利率的影響)來影響廣泛經濟及股市。花旗分析員認為最近以巴衝突或會短線拉升油價，但中期影響仍有待觀察。以巴衝突之前，花旗分析員認為，由於需求疲軟和供應增加，油價到2024年年中或跌至每桶73美元。

參考過去6次地緣政治事件經驗(贖罪日戰爭(1973)、伊朗革命(1979)、海灣戰爭(1991)、伊拉克戰爭(2003)、克里米亞事件(2014)和俄烏衝突(2022))，環球股市在地緣政治事件初期較為波動，但普遍在衝突發生後12個月走高。MSCI環球股票指數在該6次在地緣政治事件後的6個月及12個月的平均回報相若，大約5%左右。儘管每次衝突期間的廣泛經濟和金融背景不同，但趁低吸納策略則多數有效。歐洲及美國股市面對地緣政治事件後的走勢與環球股市類似。標普500指數在中東衝突30至60天後小幅下跌，但波動性通常很快回復穩定。MSCI環球股票指數回報在伊拉克戰爭(2003)後的6個月及12個月最高，分別為20%及30%。

MSCI環球股票指數在1973年贖罪日戰爭和去年俄烏衝突後大幅下跌，贖罪日戰爭後6個月及12個月的跌幅分別為15%及40%，而俄烏衝突後6個月及12個月的跌幅同為約5%。共通點都涉及能源價格當時大幅飆升(即20世紀70年代能源危機和去年天然氣價格急升)。大宗商品板塊在該兩次跌市均跑贏大市。但投資者需留意股市與油價的相關性在圍繞地緣政治事件發生期間下跌，例如2003年伊拉克戰爭前後油價與股市的相關係數由正變負，2022年的俄烏衝突前後油價與股市的相關係數由亦約0.4下跌至0.1左右，反映油價對股市的影響或未能長期維持。

儘管地緣政治緊張局勢加劇為股市帶來不明朗因素，但花旗分析員對股市中期前景維持較樂觀態度，預期MSCI環球股票指數在2024年年中或上升15%左右。全球經濟風險因素整體較平衡，美國軟着陸的可能性不斷上升。美國和歐洲的增長股最近回落反映被市場過度拋售。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪