道指升314點　比特幣漲逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.41%，報106.21；港匯見7.817；離岸人民幣(CNH)報7.3096；美元兌日圓處149.57；歐元報1.0555，英鎊報1.2214。金價處1,919.71美元。布油報90.16美元，紐油報85.48美元。比特幣(Bitcoin)升4.8%，報2.84萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水240點。

●道指收報33,984點，升314點或0.93%；標指收報4,373點，升45點或1.06%；納指收報13,567點，升160點或1.2%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,824點，升184點或1.03%。

●10月恒生指數夜期收報17,886點，升202點，高水246點，成交15,442張。

●紐約期油收報每桶86.66美元，跌1.03美元或1.17%；倫敦布蘭特期油收報每桶89.65美元，跌1.24美元或1.36%。

●紐約期金收報每安士1,934.3美元，跌7.2美元或0.37%。

●英國富時100指數收報7,630點，升31點或0.41%；德國DAX指數收報15,237點，升51點或0.34%；法國CAC指數收報7,022點，升18點或0.27%。

●《香港01》母公司南海控股10月31日起除牌。

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