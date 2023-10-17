股神定燈神？伍德唔認沽錯英偉達　Tesla要睇多5年...

有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁伍德(Cathie Wood)近年「燈」味愈來愈濃。旗下ARK創新主動型ETF(ARKK)今年1月初將「AI股王」英偉達(Nvidia)清倉，結果該股狂飆超過2倍，市值更突破1萬億美元，連累該ETF持有人見財化水。

然而，伍德近日接受訪問時，仍堅稱當日的投資決定無錯，重申未來5年特斯拉(Tesla)股價將較英偉達有更大的上升空間。而Tesla正是伍德投資組合中的重倉股。「女股神」在訪問中提到，Tesla股價暫時落後，是因為分析師普遍對於Tesla的自動駕駛以及全自駕計程車RoboTaxi的潛力，仍然抱有懷疑態度。

然而，伍德不同意這個觀點，認為Tesla才是世界上最大的AI項目，堅信Tesla較英偉達擁有更多的優勢。Tesla未來的業績將實現「令人難以置信」的增長。她指出，Tesla的毛利率目前低於20%，隨着未來的自駕業務漸趨成熟，將會有更大的增長空間，可能會提升到60%至70%。相比之下，由於2023年的晶片需求大增，英偉達已經實現了利潤率擴張，可能會對其增長帶來限制。

不過伍德都戴一戴頭盔，認為英偉達未來仍有可能交出亮麗的表現，Ark可能「番兜」其股份，並會在規模較小的ETF中建倉。