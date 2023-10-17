【高盛推介】蘋果公司窄幅上落 好淡倉部署
2023年10月17日 13:07
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：蘋果公司(AAPL)近期繼續在170美元水平附近徘徊，昨日(16日)窄幅上落，收市報178.72美元，輕微下跌不足0.1%。有調查機構根據調查，指明年iPhone銷量或將陷入停滯，但因消費者願意購買屬最貴機型的Pro Max，因此預料蘋果公司收入仍有望增加。
字母公司(GOOGL)則於昨日反彈，收市報139.1美元，升約1.3%。字母公司宣布將為谷歌雲計算平台和Workspace平台上的生成式人工智能系統的用户，辯護被指控的侵犯知識產權。
美股昨日亦靠穩，納指重上15,100點水平收市，升177點或1.2%。道指亦逼近34,000點水平收市，升314點或0.9%。
觀察個股輪證資金流向，納指好倉於昨日獲小量資金轉向流入。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。
道指方面，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約690萬元。
蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿6.4倍，中期輕微價外。
蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿4.8倍，中期輕微價外。
字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.4倍，中期輕微價外。
字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.4倍，中期輕微價外。
納指購10039，行使價17,280點，2024年03月15日到期，實際槓桿16.1倍，低面值、高槓桿。
納指沽10054，行使價12,750點，2024年03月15日到期，實際槓桿9.0倍，中長期。
道指購10907，行使價36,180點，2023年12月15日到期，實際槓桿34.5倍，高槓桿。
道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿8.4倍，中長期。
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