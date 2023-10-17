【高盛推介】騰訊、美團反彈　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日回吐，昨日(16日)跌約1.8%，跌至300元水平底部，今早(17日)高開後早段曾倒跌，及後反彈。現報302.4元，升約0.4%。有券商指騰訊積極擁抱人工智能浪潮，料可釋放更大潛力，並料騰訊今年第三季實現營收1,528億元人民幣，按年增加9.1%。

美團昨日跌約0.8%，今早亦反彈，最高116.1元。現報114.6元，升約0.8%。美團旗下美團閃購公布，十一黃金周中的即時訂單量同比增長37%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近日獲資金積極吸納，上周五及本周一共錄得約3,090萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團方面，好倉於上周五錄得約180萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日則獲資金轉向吸納，錄得約280萬元資金流入。

騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿11.9倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.4倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿11.7倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿6.8倍，中年期、時間值損耗較低。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.5倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.1倍，最貼價條款、高敏感度。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.3倍，行使價100元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.6倍，低面值、易於控制注碼。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率19.4倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率11.5倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率9.8倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率7.9倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比6.4倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率7.5倍。

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