平安好醫生夥血糖儀製造商推動糖尿病等慢性病管理

CGM能更準確和全面地提供血糖數據，糖尿病病人可以通過手機應用程序(APP)或網上平台查看血糖數據，能更好控制血糖水平，減少併發症風險。加上雲平台的數據分析和個性化建議，有助醫療團隊更了解病人的狀況，並提供更精準的治療方案，而病人也可以接收健康建議、與醫療團隊進行溝通。

平安好醫生董事長兼首席執行官方蔚豪表示，智能科技和健康管理服務的雙向打通和賦能，是提升慢病科學管理效率的必經之路。在健康領域，雙方都是各有所長且高度互補，而「智能硬件+健康服務」的高度融合，能實現場景、用戶打通，使雙方互利共贏，有助服務其用戶。

三諾生物董事長李少波對今次合作有信心，雙方將一起打通從血糖監測到血糖管理的關鍵環節，為消費者提供更好的健康服務解決方案。