【產經直播】港股成交奀　趁彈快逃生？

市場憧憬以巴戰爭受控，隔晚美股做好，連跌兩日的港股周二(17日)出現反彈，高開165點後，一度升175點，但市場觀望內地周三(18日)公布的經濟增長等數據，恒指最終收市報17,773點，升132點，全日高低波僅143點，成交亦淡靜，僅635億元。即使內地推出多項救市措施，但港股都未見明顯起色，市場港股依然信心不足？恒指短期難擺脫弱勢？繼續尋底？至於內地股市，亦僅反覆靠穩，滬指收市僅升9點，收報3,083點，預期內地會繼續出招救市？

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