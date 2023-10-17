【產經直播】港股成交奀 趁彈快逃生？
2023年10月17日 16:23
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iFAST Global Markets副總裁溫鋼城
市場憧憬以巴戰爭受控，隔晚美股做好，連跌兩日的港股周二(17日)出現反彈，高開165點後，一度升175點，但市場觀望內地周三(18日)公布的經濟增長等數據，恒指最終收市報17,773點，升132點，全日高低波僅143點，成交亦淡靜，僅635億元。即使內地推出多項救市措施，但港股都未見明顯起色，市場港股依然信心不足？恒指短期難擺脫弱勢？繼續尋底？至於內地股市，亦僅反覆靠穩，滬指收市僅升9點，收報3,083點，預期內地會繼續出招救市？
手機設備股捱沽，據市場研究公司Counterpoint數據顯示，全球智能手機市場今年第三季萎縮8%，第三季的表現屬10年來最差。近日有明顯反彈的舜宇(02382)受壓，收市跌2%，瑞聲(02018)亦偏軟跌0.5%；高偉(01415)更跌4%，手機設備股前景黯淡勿沾手？
回購增持熱潮持續，繼早前匯金增持四大內銀A股之後，最新央企亦集體回購A股，市場憧憬A股回暖，資金流入券商股板塊，廣發証券(01776)、中信証券(06030)升逾1%，中金(03908)、華泰(06886)亦升超過1%，板塊目前屬整固階段，無貨可藉機短炒一轉？
東南亞第一大快遞公司極兔快遞(01519)本月16至19日正式招股，計劃發行3.27億股，10%於香港作公開發售，集資約39億元，每手200股，一手入場約2,424元，10月27日正式掛牌；有騰訊控股(00700)、順豐、淡馬錫及高瓴作為基石投資者，摩根士丹利、美銀集團、中金公司聯席保薦，作為今年集資第二大新股，抽唔抽得過？
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