道期牛皮　比特幣3萬美元快閃

美匯指數報106.38；港匯報7.8208；離岸人民幣(CNH)報7.3182；美元兌日圓報149.67；歐元處1.0544；英鎊報1.2167。金價報1,919美元。國際油價上揚，布油報89.97美元，紐油報86.87美元。比特幣24小時高見3萬美元，最新回落至2.8萬美元水平。道指期貨跌16點。

●市後關注點

-20:30 加拿大9月CPI

-21:15 美國9月工業產出

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