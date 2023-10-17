國美電器廣東門市全執笠！去年籌資7.7億全用來還債
2023年10月17日 16:28
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內媒報道，由至少2名華南家電供應商處獲悉，目前國美電器於廣東的門市已全部關閉。據了解，早前國美電器拖欠各供應商的貨款，目前償還尚未有進展。
有一名供應商受訪時稱，「還沒聽說有還款的」。 此前，國美電器在廣東省還有一家門市營業，位於廣州市天河區，最近亦屬關閉狀態。
更有接近國美的業內人士稱，國美部分區域分公司，由去年11月開始，一直沒發薪金。目前國美內部已剩很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務。而對於上述情況，截至發稿前國美並未回應。
除了線下關閉門市，內媒亦開國美APP，雖然仍有各類家電線上銷售，但嘗試點開線上影片導購服務，促銷員要麼關閉窗口，要麼沒有回應。
國美電器的母公司國美零售(00493)於10月6日發布公告，對2022年度報告作材料補充。2022年5月，國美零售曾以每股配售價0.4港元向不少於六位獨立承配人配售19.625億股普通股，融資7.76億港元。原定擬將所得款項60%用於拓展線上、線下平台業務，10%用於還債，30%用於一般資本。惟其流動性自2022年下半年起惡化，所得款項未按原計劃使用，至2022年末已全用於償還債務。