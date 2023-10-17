國美電器廣東門市全執笠！去年籌資7.7億全用來還債

內媒報道，由至少2名華南家電供應商處獲悉，目前國美電器於廣東的門市已全部關閉。據了解，早前國美電器拖欠各供應商的貨款，目前償還尚未有進展。

有一名供應商受訪時稱，「還沒聽說有還款的」。 此前，國美電器在廣東省還有一家門市營業，位於廣州市天河區，最近亦屬關閉狀態。

更有接近國美的業內人士稱，國美部分區域分公司，由去年11月開始，一直沒發薪金。目前國美內部已剩很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務。而對於上述情況，截至發稿前國美並未回應。

除了線下關閉門市，內媒亦開國美APP，雖然仍有各類家電線上銷售，但嘗試點開線上影片導購服務，促銷員要麼關閉窗口，要麼沒有回應。