安踏︰力爭2025年中國市場份額稱冠　2030年全球領先

安踏將堅持「單聚焦、多品牌、全球化」發展戰略，以專業運動品牌群、時尚運動品牌群和戶外運動品牌群3大業務板塊，着力打造「多品牌協同管理能力」、「多品牌零售運營能力」及「全球化運營與資源整合能力」3大核心競爭力，力爭實現2025年中國市場份額第一，2030年全球領先的戰略目標。

未來3年，「安踏」品牌流水將保持雙位數增長；FILA品牌將實現400億至500億元人民幣(下同)流水的目標；DESCENTE與KOLON SPORT將力爭打造集團的第3個百億品牌。

具體而言，「安踏」將聚焦大眾專業運動，圍繞「專業突破、品牌向上」的核心戰略，重點突破跑步、籃球等核心品類，加大創新和數碼化投入，持續強化產品品質價值比優勢和多元化多模式的終端體驗。

FILA將堅持高端時尚運動定位和高質量增長，持續打造「頂級品牌、頂級商品、頂級渠道」，拓展鞋類、專業運動及兒童3大領域。

DESCENTE及KOLON SPORT將借勢戶外賽道風口和品牌成長勢能，進一步鞏固高端品牌力和產品高質感，穩步提升渠道覆蓋和滲透率。

集團提到，旗下品牌足跡、零售渠道、研發網絡、供應鏈及生產基地遍佈全球，在北美、歐洲及亞太共有7.5萬個銷售網點，在美國、歐洲、日本、南韓等地建立了研發設計工作室，並和全球60多家頂級科研機構、高校以及上下游3,000多家供應商開展聯合創新。未來還將加大中國品牌的海外拓展，持續打開品牌的全球化格局。

集團表示，近2年，運動鞋服行業復甦速度跑贏消費大盤，並呈現出消費兩極分化、需求小眾細分、行業集中度下降等趨勢。從頂尖到大眾，運動鞋服在不同消費層級均保持中高速增長，依然是一條優質賽道。隨着戶外、兒童及女性等市場的快速增長，運動鞋服的新場景新品類的機會仍在不斷湧現，對未來的發展充滿信心。