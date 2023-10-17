JPEX事件嚇怕？調查：41%港人無意持有虛擬資產

科大商學院副院長黃昊(右)表示，隨着虛擬資產在數碼經濟中的角色日益重要，有需要強化教育工作，讓公眾更好了解這新興領域的風險及潛力。旁為綠色金融計劃主任楊淑敏。

香港科技大學工商管理學院發布有關虛擬資產投資取態的公眾意見調查結果發現，9月中發生加密貨幣平台JPEX涉嫌金融詐騙事件後，41%的香港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，比例較事件之前增加12個百分點；事件發生後，約2成受訪者表示未來有意持有虛擬資產，較事件之前減少5個百分點。

調查結果顯示，約84%的受訪者曾聽說過虛擬資產，當中有約27%目前持有或曾經持有虛擬資產。受訪者接收虛擬資產相關信息，最重要的三個渠道分別為「其他網絡資源，例如網頁、網誌、播客、網上視頻」（23%）、「社交媒體」（21%）﹐以及「傳統媒體，如報紙、雜誌、電視」（18%）。

科大商學院副院長黃昊表示，最近的金融事件不但引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守。虛擬資產作為新興資產類別，具備潛力促進金融業的創新及增長，惟於香港及海外的市場事件顯示，這類資產亦為投資者和監管機構帶來重大風險及挑戰。

調查顯示，加密交易所（61%）是受訪者最常選擇用作持有虛擬資產的媒介。受訪者最有興趣持有的虛擬資產類別是比特幣（73%），其次是非同質化代幣（24%）及以太幣（21%）。

有意投資虛擬資產的受訪者，逾8成表示投資金額不會高於5萬港元。在投資虛擬資產時，受訪者傾向直接擁有代幣及投資交易所買賣基金，而非投資虛擬資產的衍生產品或投資從事加密領域的企業。

有關虛擬資產監管方面，事件發生後，約57%的受訪者表示知悉香港監管當局將要求虛擬資產服務提供者（包括加密貨幣交易所），需要取得牌照才可以在香港營運，較事件前增加15個百分點。

該調查分為兩階段進行，首階段調查於2023年4月24日至5月23日進行，訪問了逾5,700名成年市民。為了重新評估市民在事件發生後的看法，科大商學院於9月28日至10月20日進行為期三周的第二階段調查，截至10月5日已訪問2,200名市民。

在兩階段調查中，均有逾半數受訪者表示同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，顯示大眾對相關情況抱有誤解。

黃昊表示，虛擬資產是推動香港金融科技發展的策略的一部分，期望這次調查的結果，能為業界持份者提供更多角度，以助建立健全的虛擬資產產業。隨著虛擬資產在數碼經濟中的角色日益重要，有需要強化教育工作，讓公眾更好了解這新興領域的風險及潛力。