九龍城公務員合作社重建今起招標 料估值24.9億元起

市區重建局公布，九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社重建項目於周二(17日)起招標，截標日期為11月16日。

上述項目地盤面積約46,102方呎，可建總樓面約414,920方呎，提供約640個住宅單位。綜合市場估算，項目估值約24.9億至29億港元，每方呎樓面地價料約6,000至7,000元。

該地盤為市建局其中一個重建公務員建屋合作社樓宇試點項目，於2020年5月開展並獲政府授權進行。為了協助合作社社員處理複雜的解散合作社手續，並取得其單位業權，市建局為有關社員提供免費法律顧問服務及其他支援。在全數154名受影響的前合作社社員的配合下，該局在2023年3月完成住戶搬遷工作，較原定計劃提前六個月。

項目旨在釋放土地發展潛力，並藉重建將建築物從街道後移，以擴闊及綠化地面行人空間，改善該區的步行環境。取得該項目的發展商或財團，須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

市場消息透露，項目將來賣樓收益若達到82.5億元，中標財團須向市建局分紅，分紅比例為40%，若以項目總樓面計算，即每方呎逾1.98萬元，而發展商另須額外出價競投。

至於住宅單位大小沿用一貫限制，實用面積不可少於300方呎，半數單位面積須少於480方呎，而市建局將保留3個位於4至7樓，面積不少於400方呎的單位。