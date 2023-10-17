金管局夥BIS下月開高級別會議　料逾300名機構高層出席

金管局宣布，與國際結算銀行(BIS)將於下月27日及28日在港聯合主辦高級別會議。此次會議標誌金管局成立30周年與BIS亞太區代表辦事處在港成立25周年。與會者預計超過300人，包括現任與前任央行行長、地區與本地金融機構首席執行官、以及來自香港及亞洲其他地區的專家。

據悉，來港與會人士包括BIS總經理Agustín Carstens、澳洲儲備銀行行長Michele Bullock、西班牙銀行行長Pablo Hernandez de Cos、英倫銀行副行長Dave Ramsden、泰國銀行行長Sethaput Suthiwartnarueput、新加坡金融管理局局長Ravi Menon、巴西中央銀行行長Roberto de Oliveira Campos Neto及瑞典中央銀行行長Erik Thedéen等。

會議將討論中央銀行及政策制定者面臨的主要挑戰，如持續的通脹壓力及「更長時間更高利率」(higher-for-longer)的經濟環境、金融創新背景下貨幣系統的未來、過往金融危機可供借鑑的經驗教訓、以及塑造經濟格局的結構性變化。金融機構領導者亦會就重要議題及其對亞洲金融未來的影響提出看法。

值得一提的是，此次會議是自疫情後中央銀行行長首次聚集於香港的大型盛會。