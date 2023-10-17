日本交易所出「奇招」促上市企業進步　港股可否借鑑？

香港浪費大量時間及資源研究打風開市，妄想靠每年增加兩、三個交易日去「振興」資本市場，日本交易所集團(JPX)則選擇了一種更符合邏輯的做法－－推動上市公司改善企業管治、提升公司價值，用實際的投資表現回饋股東，從而吸引更多投資者參與日股交易。而具體的做法，包括點名「表揚」及「批評」上市公司。

JPX行政總裁山道裕己表示，希望企業能夠在提升價值方面取得進展。他更透露，將會設立一項名單，列出所有「符合提升企業價值要求」的公司名單。首張名單料將於明年一月公布，並且每月進行更新。在此之前，JPX曾經要求上市公司進行改革，透過改善管治、善用資本、增加與股東互動、股票回購、增加派息等方式提升企業價值。

山道稱︰「在日本，同儕壓力是一種促使人們進步的重要方法。」雖然JPX的計劃表面上是「表揚」做得好的公司，但實際上是為了向那些不在名單上的公司施壓。他更明言︰「我們實際上只有大約3,300家公司在主板掛牌.....你可減去那些在名單上的企業......(飾選出不合標準的企業)並不是複雜的公式」。

Zennor資產管理高級投資組合經理米欽森認為，這種做法是在「點名批評」那些不在名單上的企業，而未有做出回應的公司，將會面臨來自股東的巨大壓力。

山道未有提及新名單的具體標準，但就明確指出「我們不僅針對那些股價低於預期的公司」，強調所有上市公司都是改革目標。今年稍早前，他曾經提到，在日股主要指數中，有一半企業的市帳率(PB)仍低於一倍，意味股價相對資產淨值有折讓。

值得留意的是，目前港股亦面臨類似的估值低迷情況。Wind數據顯示，單是恒指80隻成分股中，有35隻PB低於一倍；另大量其他個股面對估值與流動性極低的問題。