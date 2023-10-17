北角私樓兩房售500萬　見9年低價

北角單幢樓減價求售，東寶大廈兩房單位，兩個月減約9.1%，以500萬元售出，料屬該廈近9年來低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角東寶大廈高層H室，實用面積約342方呎，兩房間隔，成交價500萬元，呎價約14,620元，創屋苑近9年來的入場費低位，單位原先叫價550萬元，放盤兩個月減價50萬元，減幅約9.1%。

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九龍區

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園H座中高層1室，實用面積約391方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，成交價485萬元，呎價約12,404元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍稱，新蒲崗居屋采頤花園1座中層D室，實用面積約584方呎，三房間隔，未補價第二市場以578萬元成交，呎價約9,897元，原業主放盤長達一年半，最終減價72萬成交。

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新界區

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢躉場路龍景別墅單號屋，套三房間隔，望山海雙景，原先叫價2,700萬元，累減620萬，減幅約23%，成交價2,080萬元，原業主持貨約10年，帳面獲利80萬元，單位期內僅升值約4%。

●中原柯勇稱，將軍澳10月暫錄約57宗二手買賣，按月增約21%，THE PARKSIDE第2座低層C室，實用面積約754方呎，套三房加儲物房間隔，望內園景，以1,170萬元易手，呎價約15,517元。

●美聯林健偉指，將軍澳夾屋叠翠軒3座高層D室，實用面積約650方呎，套三房間隔，有裝修，獲外區父親承接助女兒上車，自由市場成交價693萬元，呎價約10,662元。

●美聯陳德涪表示，馬鞍山天宇海7B座高層A室，實用面積約750方呎，三房連儲物房間隔，先前以980萬元放售，區內家庭客議價20萬元，以960萬元承接，呎價約12,800元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城36座低層G室，實用面積約307方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，原先開價400萬元，減價8萬元，終以392萬元成交，呎價約12,769元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍居屋景田苑D座低層6室，實用面積約467方呎，兩房間隔，已補價自由市場原先開價590萬元，放盤1年，以520萬元沽出，呎價約11,135元。

●美聯梁浩文指，屯門公屋山景邨5座低層C8室，實用面積約490方呎，獲用家於未補價第二市場以170萬元承接，呎價約3,469元，原業主於2012年以約31.2萬元購入，持貨約11年帳面獲利138.8萬元，或升值約4.45倍。

●中原梁健文表示，屯門豫豐花園1座高層F室，實用面積約584方呎，三房間隔，叫價540萬元，原業主已移民，見放盤多時未獲承接，不惜一減再減，累減35萬元或近7%，以505萬元沽出，呎價約8,647元，新買家為同屋苑業主。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋新圍苑D座低層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，累積減價27萬元，區外首置客於已補價自由市場以368萬元購入自住，呎價約6,643元。

●中原麥耀倫指，荃灣愉景新城7座高層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享山景，今年3月叫價780萬元，至今累減80萬元，減幅約1成，終以700萬元沽出，呎價約14,433元，買家為同區上車客。

●美聯李貫甡指，青衣灝景灣9座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望全海景，8月開價898萬元，以806萬元成交，呎價約16,185元。

●中原蔡偉明表示，青衣10月暫錄約15宗二手買賣，按月多約67%，明翹匯2座低層H室，實用面積約299方呎，一房間隔，開價445萬元，放盤約一星期，區內上車客即場洽購，減價至435萬元成交，呎價約14,548元，約4年帳面蝕9.1萬元。

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