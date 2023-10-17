美股受壓　納指挫169點　英偉達跌7%

美股3大指數周二早段受壓，道指跌66點，報33,917點；標指跌31點，報4,342點；以科技股為主的納指跌169點，報13,398點。港股夜期報17,747點，跌50點，低水26點。

大型藍籌股、醫療保健產品生產商強生公布，上季收入按年升6.77%至213.51億美元，持續經營業務的淨利潤則為43.09億美元，按年大致持平；連同出售業務在內的列帳淨利潤則為260.28億美元，按年增長4.83倍，主要貢獻來自分拆消費者健康業務Kenvue帶來的盈利。強生股價早段曾升0.34%。

高盛上季度的業績表現一如市場預期錄得倒退，收入按年跌1.31%至118.17億美元，純利按年減少36.46%至18.82美元。

受累於新股市場淡靜，高盛於截至9月底止季度的投行顧問費用收入按年跌14.5%，至8.31億美元。另邊廂，債券承銷收入按年增長26.52%至4.15億美元；債券投資方面的收入則為3.26億美元，與去年相若。整體而言，高盛上季投資銀行相關收入為15.55億美元，按年升0.71%；而投資管理相關的收入則為24.09億美元，按年升5.51%。

美國銀行上季收入按年增長2.71%，至251.67億美元，純利按年增長10.5%至72.7億美元，其股價升0.56%。

半導體股普遍下跌，英偉達跌7.56%，AMD跌4.4%，英特爾跌3.7%。

外媒報道指，社交應用程式Snap的用戶增長趨勢好過市場預期。報道引述該公司內部備忘錄指，其預計到明年將擁有超過4.75億的日活躍用戶，多過華爾街的預期。Snap股價跌0.67%。

微軟旗下職場社交媒體網站LinkedIn宣布今年第二輪裁員計劃，工程、人力資源、財務等團隊共668名員工將會被裁，佔總人手約3%。報道指，由於LinkedIn面臨收入增長放緩，加上科技行業整表現平平，正在調整組織架構。微軟股價曾跌1.31%。