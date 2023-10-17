【新盤UPDATES】市區貨尾新盤增折扣開賣

市區餘盤貨減價推售，旺角現樓項目最新將個別單位最高折扣率調升至28%，意味進一步擴大減價幅度，並落實周六發售47伙。

●旺角ONE SOHO最高折扣增至28% 周六賣47伙

●西南九龍維港滙I連平台戶售1,120萬元

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期開放式戶355萬元沽

●屯門掃管笏凱和山低層兩房戶呎價約9,385元

●將軍澳海茵莊園開放式戶457萬元獲承接

●長沙灣睿峰單日沽兩伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(17日)連錄兩宗成交，共涉逾2,539萬元。包括以逾1,500萬元售出東翼20樓D室，為實用面積499方呎的兩房戶，呎價約30,060元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售104伙, 套現金額約12億元。

●沙田星凱‧堤岸連錄兩宗終止交易

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(17日)連錄兩宗終止交易個宗。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的3座12樓G室，為實用面積347方呎，一房間隔，原本於2021年10月以751.6萬元售出，當呎呎價約21,660元。另一伙涉及單位為1座17樓A室，屬於實用面積731方呎的三房單位，於2021年10月以1,468.4萬元，當時呎價約20,088元。上述兩宗交易的買家原先均以建築期付款計劃入市。