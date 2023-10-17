【新盤UPDATES】市區貨尾新盤增折扣開賣
2023年10月17日 22:04
東網電視更多新聞短片
市區餘盤貨減價推售，旺角現樓項目最新將個別單位最高折扣率調升至28%，意味進一步擴大減價幅度，並落實周六發售47伙。
●旺角ONE SOHO最高折扣增至28% 周六賣47伙
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，繼上周將16個單位減價最多約13.5%後，周二(17日)再次修訂價單，為12個單位添加指定單位折扣，最高折扣率增至最高28%，實際減價最多達15.8%。最新減價的單位包括8伙一房及4伙兩房，實用面積為320及374方呎。該批單位於今年3月的最高折扣率為14.5%，增加到現時介乎21%至28%，最新折實價由657.57萬至907.78萬元，折實呎價由20,549至24,272元。項目亦落實本周六(21日)發售47伙。
●西南九龍維港滙I連平台戶售1,120萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，周二(17日)錄得5座2樓B室的成交，單位實用面積410方呎兩房，連72方平台，成交價1,120萬元，呎價約27,317元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期開放式戶355萬元沽
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，最新沽出C座21樓12室，實用面積228方呎，開放式間隔，成交價355.81萬元，呎價約15,606元。
●屯門掃管笏凱和山低層兩房戶呎價約9,385元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(17日)以540.6萬元售出兩房單位，為第1座2樓G室，實用面積576方呎，呎價約9,385元，業主採用建築期付款計劃入市，購入單位打算作自住之用。
●將軍澳海茵莊園開放式戶457萬元獲承接
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周二(17日)沽出1伙開放式單位，為2座20樓C1室，實用面積245方呎，成交價457.5萬元，呎價約18,673元。
●長沙灣睿峰單日沽兩伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(17日)連錄兩宗成交，共涉逾2,539萬元。包括以逾1,500萬元售出東翼20樓D室，為實用面積499方呎的兩房戶，呎價約30,060元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售104伙, 套現金額約12億元。
●沙田星凱‧堤岸連錄兩宗終止交易
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周二(17日)連錄兩宗終止交易個宗。據項目成交紀錄冊顯示，該盤的3座12樓G室，為實用面積347方呎，一房間隔，原本於2021年10月以751.6萬元售出，當呎呎價約21,660元。另一伙涉及單位為1座17樓A室，屬於實用面積731方呎的三房單位，於2021年10月以1,468.4萬元，當時呎價約20,088元。上述兩宗交易的買家原先均以建築期付款計劃入市。