東方日報B1：華消費降級　京東估值削半

京東周二(17日)反彈2.21%，收報106元，拼多多周二開市早段則微跌2%。不過，若然將兩企股價「回帶」由今年下半年開局計起，京東3個半月跌近20%，反之拼多多錄逾50%升幅，不僅跑贏京東，更完勝一眾在港上市科技巨擘。

晨星解釋，京東現時要在自營平台(1P)及第三方銷售平台(3P)重拾低價競爭優勢，壓力甚大，因前者採用了目標毛利率高達20至30%的京東物流服務，而後者的家電銷售則受制於內房復甦步伐。

至於整體中港股市走勢，外界暫時仍看法分歧。其中，日資大行野村的報告提及，歐美大型長倉基金現時已非一面倒看淡中港股市，有部分美資大戶近期甚至增持內地股票。該行又認為，要令國際投資者重新回流中港兩地，內地須大規模推出財政刺激措施重振市場情緒，包括量化寬鬆或類似2018年棚戶區改造等措施。此外，投資者亦關注內地12月召開的中央經濟工作會議，不排除中央屆時會提出明年經濟增長目標。

不過，野村亦對增持中國股市的建議「戴定頭盔」，指中港兩地股市或會礙於中美地緣政治、債務、人口結構和房地產等結構性問題，反彈幅度僅有10至15%，對中期前景看法謹慎。

另邊廂，國際指數公司富時羅素(FTSE Russell)前總裁麥思平(Mark Makepeace)對A股看法較為樂觀。他認為，內地「最糟糕的時刻已經過去」，雖然短期確實存在一些問題及波動，但潛力依舊，長遠看好內地和香港市場。