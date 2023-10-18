鄭勤龍：恒指短線走勢反覆　好淡爭持

從卦象顯示，恒指走勢正處於《震為雷》變《地水師》之中。在易經，「雷」代表着盛壯的動力，帶有振奮或震驚之意，而「水」性則向下流，今「震為雷」卦帶有「雷」的元素，而「師」卦則帶有「水」的元素，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將會甚為波動、忽上忽落及難以捉摸。

承接上周預示着恒指在短期內的走勢或仍然反覆的《雷水解》變《火澤睽》卦，恒指上周三(11日)在17,956點開市，翌日指數在高見18,290點後出現急劇回吐，本周一(16日)指數最低曾見17,601點，昨日大市升了132點，收報17,773點，可說已應驗了《序卦傳》曰：「解者緩也，緩必有所失，故受之以損。」反映大市在短期內的向上動力仍然不足的「解」卦和當一方面的力量發展到窮盡的時候，便可能會出現暌違的情況並向反方向發展的「睽」卦卦象。

「震為雷」卦帶有振奮、震驚、驚動之意，有如春雷驚醒、萬物甦醒，因此不排除指數將可在短期內重拾方向，突破悶局，然而「師」卦為兩陣交鋒之象，若將其意象應用於恒指的表現上，便可引申為好淡爭持，走勢甚為反覆，形成忽上忽落的拉鋸情況。

玄學金融家 鄭勤龍