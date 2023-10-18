陳樂怡：觀望內地數據　料港股仍反覆

美國聯儲局部分官員近期口風軟化，關注到金融收緊情況，認為或不需要進一步加息，「鴿」派聲音增強。不過，市場聚焦於以巴衝突以致中東局勢發展，市場近期波動性增加。

內地方面，9月居民消費價格指數(CPI)持平，通縮風險仍未解除，消費修復力度有待加強。另9月社會融資規模增量優於預期，惟正值信貸季末衝刺期，宜留意增長的延續性。市場靜候內地第三季國內生產總值(GDP)及9月3大增長引擎數據，預計港股維持區間上落格局。

板塊方面，華為與賽力斯合作的新能源汽車問界，新M7上市首月的大訂單已突破6萬單。目前賽力斯工廠已新增生產班次，每天22小時連續生產並開啟雙班運行機制。因應M7表現強勁，同業爭取減價或提供優惠以吸引顧客。由於不少車企就全年銷量目標進展落後，為了追趕目標，第四季價格戰將會加劇。在高息環境下，尚未有盈利的3大「造車新勢力」面對明顯資金壓力，行業洗牌料會加快。

中石油上望6.5元阻力

中石油受惠於成本傳導效率提升，加上內地需求回暖，進口天然氣業務虧損預期收窄。考慮到集團強勁自由現金流及低槓桿水平，有條件提高股東回報。集團重申有可能回購股份，並考慮提高末期派息比率。中石油現價對應2024財年預測市盈率6.4倍，股息率7.7厘，估值不高，向上阻力位6.5元，支持位5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)