陳錦興：聯想集團受惠PC復甦　上望阻力位...

據Canalys最新報告顯示，3季度全球個人電腦(PC)市場繼續回升。儘管個人電腦的總出貨量為6,560萬台，按年下滑7%，但環比二季度回升了8%。季度出貨量創下近一年內的最低跌幅，體現庫存修正和需求反彈。作為龍頭廠商，聯想第三季度出貨量達1,600萬台，按年跌幅僅4%，市場份額提升至24.5%。

聯想收入主要來自智能設備(IDG)/基礎設施方案(ISG)/方案服務(SSG)三大部分，其中IDG以個人電腦為主，ISG以伺服器為主，SSG則提供各類專業服務及解決方案。在22/23財年，三者分別佔據收入比重80%/16%/11%。

本財年首季度受PC市場低迷影響，純利按年跌66%至1.77億美元(下同)，收入減少24%至129億元，扣除滙率影響後下降22%。由於PC市場處於見底反彈階段，IDC預計2023年下半年環比恢復，預計推動PC市場恢復並超越疫前水準，作為行業第一的聯想可明顯受惠。

此外，在AI拉動下，聯想伺服器業務增長動力料轉強。早前已宣布未來3年在AI領域投資10億美元，8月發布新產品支持英偉達L40S GPUs。料隨更多新品推出，有望推升AI伺服器的收入。鑒於PC市場的回暖及AI伺服器的需求推動，聯想的盈利能力料有進一步提升，可待回落至8.5港元吸納，上望阻力位10元，跌破支持位7.6元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)