道指升13點 油金靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數報106.29；港匯見7.8245；離岸人民幣(CNH)報7.3247；美元兌日圓處149.74；歐元報1.0565，英鎊報1.2167。現貨金價處1,927.6美元。布油報91.5美元，紐油報87.16美元。比特幣跌至28,352美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約10點。

●道指周二(17日)收市報33,997點，升13點或0.04%。標指收報4,373點，跌0.4點或0.01%；納指收報13,533點，跌34點或0.25%。

●英國富時100指數收報7,675點，升44點或0.58%。德國DAX指數收報15,251點，升13點，升幅0.09%。法國CAC指數收報7,029點，升7點或0.11%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,791點，升18點。

●10月夜期期指收市報17,782點，跌15點，高水9點。

●紐約期油收報每桶86.66美元，無起跌。倫敦布蘭特期油收報89.9美元，升0.3%。

●紐約期金收報每安士1,935.7美元，升0.1%。

●日本及南韓股市早段偏軟；澳洲股市靠穩。

●美國9月零售銷售按月增長0.7%，工業產出增長0.3%，同勝預期。

●美國10月房屋建築商信心連跌3個月。

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