中國第3季GDP按年升4.9%　好過預期

中國國家統計局公布，第3季國內生產總值(GDP)按年升4.9%，好過預期的升4.5%，前值為6.3%；GDP按季比較升1.3%。首3季，中國GDP總值913,027億元人民幣(下同)，按年增幅5.2%，同好過預期。

其他經濟指標方面，零售及工業增加值第3季及首3季同好過預期。9月份，社會消費品零售總額較去年同期升5.5%，其中，汽車以外的消費品零售額3,5443億元，成長5.9%。首3季社會消費品零售總額34,107億元，較去年同期成長6.8%，汽車以外的消費品零售額307,270億元，成長7%。

9月份，規模以上工業增加價值按年4.5%，與8月持平；首3季按年升4%。

固產投表現則差過預期，1至9月中國城鎮固定資產投資按年比升3.1%，預期3.2%，前值為3.2%。

前3季全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。9月份，全國城鎮調查失業率為5%，較上月下降0.2個百分點，連續2個月下降。

國家統計局指，總括而言首3季國民經濟持續恢復向好，高品質發展紮實推進，為實現全年發展目標打下了堅實基礎。但外部環境更趨複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。下階段，須圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，着力擴大國內有效需求、激發經營主體活力，抓好已出台政策落實，不斷推動經濟運作持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，努力實現全年經濟社會發展目標。