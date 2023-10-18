郭明錤拆解美國晶片新禁令　邊個係大輸家？

美國商務部將大幅限制人工智能(AI)晶片的出口管制，令晶片廠更難規避管制。著名科技界分析師，天風國際證券郭明錤預期，英特爾可能是新禁令的最大輸家，因為旗下Habana Gaudi 2晶片的客戶主要來自中國。

至於AI晶片龍頭英偉達，郭認為無疑將受到負面影響，因為來自中國的客戶，對AI晶片的需求強勁。他指出，根據其最新調查，英偉達內部已在針對美國可能進一步禁止銷售L40S擬定措施。

另外，郭提到超微(AMD)股價一旦因為新禁令而下跌，反而提供了短線吸納機會。原因超微目前的主要客戶均以北美CSP或服務平台商為主，受新禁令影響相對較細。

另一方面，外媒引述光刻機大廠艾司摩爾(ASML)表示，新規定可能會在中長期影響其系統銷售的地區分布。惟預計只適用少數中國晶片製造商，今年財務前景不會受到重大影響，到2030年的長期預期也不受影響。公司仍在研究新規定，也將尋求美國當局確定新規內容。

今年初在美國政府施加的壓力下，艾司摩爾成為美國限制向中國出口關鍵晶片製造設備的目標，因為中國是艾司摩爾最大的市場之一。