國統局：首3季中國房地產開發投資按年降9.1%

國家統計局公布今年首3季中國房地產市場狀況。期內，房地產開發投資87,269億元人民幣(下同)，較去年同期下降9.1%；其中，住宅投資6,6279億元，下降8.4%。

首3季，房地產開發企業房屋施工面積815,688萬平方米，按年減7.1%。其中，住宅施工面積574,250萬平方米，下降7.4%。房屋新開工面積72123萬平方米，下降23.4%。其中，住宅新開工面積52,512萬平方米，下降23.9%。房屋竣工面積48,705萬平方米，成長19.8%。其中，住宅竣工面積35,319萬平方米，增長20.1%。

季內，商品房銷售面積84,806萬平方米，較去年同期下降7.5%，其中住宅銷售面積下降6.3%。商品房銷售額89,070億元，下降4.6%，其中住宅銷售額下降3.2%。

9月末，商品房待售面積64,537萬平方米，較去年同期成長18.3%。 其中，住宅待售面積增加19.7%。

房地產開發企業到位資金方面，首3季到位資金98,067億元，按年減13.5%。其中，國內貸款12,100億元，下降11.1%；利用外資36億元，下降40%；自籌資金31,252億元，下降21.8%；定金及預收款33,631億元，下降9.6%；個人抵押貸款17,028億元，下降6.9%。