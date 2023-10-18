【高盛推介】友邦、平保窄幅上落 資金配置攻略
2023年10月18日 11:18
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦(01299)昨日升約1.6%，今早低開後隨即反彈，並曾突破70元水平。現報69.8元，升約0.6%。友邦公布，昨日於聯交所回購194.46萬股，涉資約1.35億元。
平保(02318)昨日輕微下跌約0.1%，今日早段低見42.55元後曾反彈，但及後再跌。現報42.85元，輕微下跌約0.1%。泰國政府發言人稱，總理賽塔與平保總裁謝永林會面，邀請拓展當地醫療保健業務。
中國人壽(02628)昨日升約0.2%，今日早段低見12.22元後跌幅略收窄。現報12.36元，跌約0.2%。中人壽公布截至今年九月底止，今年9個月累計原保險保費收入約為5,788億元人民幣，按年增長4.5%。
觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於上周五及本周一共錄得約110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約130萬元。
另一方面，平保好倉於過去5個交易日共錄得約650萬元資金流入。中人壽好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。
投資者如看好友邦，可留意屬最貼價條款的高敏感度友邦購27367。投資者如看淡，可留意屬中年期的價外友邦沽19843。
友邦購27367，行使價68.05元，2023年12月12日到期，實際槓桿9.8倍，最貼價條款、高敏感度。
友邦沽19843，行使價54.75元，2024年03月14日到期，實際槓桿8.6倍，中年期、價外。
投資者如看好平保，可留意屬低面值的高槓桿平安購19521。投資者如看淡，可留意屬低面值的平安沽29272。
平安購19521，行使價55.05元，2024年02月15日到期，實際槓桿10.2倍，低面值、高槓桿。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。
投資者如看好中國人壽，可留意屬貼價的高敏感度中壽購26687。
中壽購26687，行使價12.7元，2024年01月26日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、高敏感度。
友邦及平保牛熊證條款：
友邦牛52766，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率6.4倍。
友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率3.6倍。
平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率12.5倍。
平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4.8倍。
平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.5倍。
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