【高盛推介】友邦、平保窄幅上落　資金配置攻略

觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於上周五及本周一共錄得約110萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，有約130萬元。

另一方面，平保好倉於過去5個交易日共錄得約650萬元資金流入。中人壽好倉於昨日獲資金轉向流入，有約20萬元。

投資者如看好友邦，可留意屬最貼價條款的高敏感度友邦購27367。投資者如看淡，可留意屬中年期的價外友邦沽19843。

友邦購27367，行使價68.05元，2023年12月12日到期，實際槓桿9.8倍，最貼價條款、高敏感度。

友邦沽19843，行使價54.75元，2024年03月14日到期，實際槓桿8.6倍，中年期、價外。

投資者如看好平保，可留意屬低面值的高槓桿平安購19521。投資者如看淡，可留意屬低面值的平安沽29272。

平安購19521，行使價55.05元，2024年02月15日到期，實際槓桿10.2倍，低面值、高槓桿。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.5倍，低面值。

投資者如看好中國人壽，可留意屬貼價的高敏感度中壽購26687。

中壽購26687，行使價12.7元，2024年01月26日到期，實際槓桿7.6倍，貼價、高敏感度。

友邦及平保牛熊證條款：

友邦牛52766，收回價60元，行使價59.4元，換股比率100，槓桿比率6.4倍。

友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率3.6倍。

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率12.5倍。

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率4.8倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.5倍。

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