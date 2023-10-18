【高盛推介】資金轉向沽美團　看好可吼呢隻貼價購...

觀察個股輪證資金流向，美團淡倉於本周一錄得約280萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於上周五及本周一共錄得約2,080萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

投資者如看好美團，可留意屬最貼價條款的高敏感度美團購20361。高槓桿選擇可留意美團購19690。投資者如看淡，高槓桿選擇可留意低街貨美團沽17780。低面值選擇可留意美團沽16076，為易於控制注碼。

美團購20361，行使價120.1元，2024年06月25日到期，實際槓桿4.1倍，最貼價條款、高敏感度。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.7倍，行使價145元以下、3個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.2倍，行使價100元以上、2個月期以上、低街貨證中最高槓桿。

美團沽16076，行使價99.95元，2023年12月19日到期，實際槓桿8.8倍，低面值、易於控制注碼。

投資者如看好阿里，高槓桿選擇可留意阿里購20265。低面值選擇可留意高槓桿阿里購18131。投資者如看淡，可留意屬貼價的阿里沽18460。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.3倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、高槓桿。

阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.3倍，貼價。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比6.7倍。

美團熊56212，收回價125元，行使價128元，換股比率100，槓桿比率7.0倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率9.7倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.4倍。

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