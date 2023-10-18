安聯：綠色能源和數碼經濟有望成中國新增長引擎

中國經濟復甦不似市場預期，投資管理公司安聯指，主要是自2022年以來，房地產行業活動急劇收縮，預計房地產行業的結構性下行將繼續拖累中國GDP增長。房地產已經不再是主要增長動力，中國綠色能源和數碼經濟的快速增長支撐了消費和固定資產投資（製造業和基建），減輕房地產銷售和投資收縮帶來的負面影響。

安聯引述中國人民銀行的綠色金融統計數據，中國的綠色能源行業以雙位數的增速增長，佔2022年GDP近10%。中國信息通信研究院(CAICT)預測，僅考慮數字產業規模時，數字經濟已佔2022年GDP的7.6%。綜上所言，中國綠色能源和數碼經濟的綜合規模在2022年可達到GDP的18%，迅速趕上收縮後的房地產行業於2023年上半年的GDP比重(19%)。在強勁需求和政策支持下，這兩個行業有望取代房地產行業，成為中國新的增長引擎。

展望未來，安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成認為，房地產的投機需求或將不復存在，僅剩下首次置業、住房升級和城市化等真正的購房者需求，預計新建住宅和銷售量將會下降，但房地產行業一旦達到新的平衡點，將逐漸不再拖累中國投資和GDP增長。

他指，從中期來看，綠色能源和數碼經濟增長將帶動生產及私人和公共投資，而電動車、再生能源和科技等行業將促進消費，加上因電動車出口增加及進口化石燃料減少而帶來淨商品貿易順差，中國GDP將進一步增長。